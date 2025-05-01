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        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:12
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        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda K.S. (44) idaresindeki 06 AL 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, eşi M.S. (39) ile çocukları Y.E.S. (3) ve T.S. (1), ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

        Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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