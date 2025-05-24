AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı
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