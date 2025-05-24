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        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

        Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:13
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        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
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        Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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