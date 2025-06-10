Bayburt merkezli operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi

Aramalarda, bir kısmı dolu 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 elektronik sigara, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi.

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