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        Bayburt merkezli operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi

        Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:46
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        Bayburt merkezli operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi
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        Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, bir kısmı dolu 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 elektronik sigara, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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