Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Zamanlı-Zamansız" isimli sergi açıldı

        Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Zamanlı-Zamansız" isimli sergi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Ana sponsorluğunu İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART'ın üstlendiği "Zamanlı Zamansız" isimli sergide pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum gibi malzemenin kullanılmasıyla oluşturulan katmanlı yüzeylerde, birden bütüne giden hareket anlayışının göstergeleri yer alıyor.

        Serginin açılışının ardından konuşan Pirim, sergide hayatının bir çok döneminden çeşitli materyalden yaptığı heykellerin yer aldığını söyledi.

        Geçen yıl "Ütopya Atölyeleri" projesi ile ilk kez Baksı Müzesi'ne geldiğini ve bir hafta burada kaldığını belirten Pirim, "Gerçekten hissettiğim tek şey buranın zamansız bir yer olmasıydı. Aslında tüm bunları düşünürken zamanın içerisindeyiz ama aslında çok zamansız bir yerdeyiz. Kimi zaman bana sorular geliyordu 'yaptığınız heykelleri hangi zamana, döneme yerleştiriyorsunuz?' şeklinde. Benim cevabım 'evet bu zamanda yapıyorum ama benim heykellerim zamansız' diyordum. O yüzden heykellerle burası, bu cümle çok güzel örtüştü." diye konuştu.

        Pirim, genelde katmanlarla çalıştığını ve eserlerin Baksı, Bayburt ve bu coğrafyanın katmanlık kültürleriyle de örtüştüğünü anlattı.

        Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise müzede olağanüstü bir sergi açıldığını ifade ederek, "Bugünkü sergimiz aslında bizim için sürpriz değil. Biz bunun müthiş bir sergi olduğunu biliyorduk. Sevgili sanatçımız Seçkin Pirim, bu olağanüstü sergiyi biraz kendi elindeki öteki işlerini de katarak bir bakıma bir retrospektif tadında ama buradaki doğaya, insan dokusuna, titreşime göndermeler yapan olağan üstü bir sergiyi bize armağan etti." değerlendirmesinde bulundu.

        Sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bayburt'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bayburt'ta dağ keçileri görüntülendi
        Bayburt'ta dağ keçileri görüntülendi
        Bayburt merkezli operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi
        Bayburt merkezli operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi
        Bayburt'ta yeşilin tonları arasındaki Sırakayalar Şelalesi ilgi görüyor
        Bayburt'ta yeşilin tonları arasındaki Sırakayalar Şelalesi ilgi görüyor
        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
        Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köp...
        Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köp...