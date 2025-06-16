Bayburt Sağlık Müdürü Hancı görevini Sivlim'e devretti

Sivlim de İl Sağlık Müdürlüğü görevine layık görülmekten onur duyduğuna işaret ederek, "Devraldığım bayrağı daha ileriye taşıyarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

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