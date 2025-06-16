Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Sağlık Müdürü Hancı görevini Sivlim'e devretti

        Bayburt'ta yaklaşık 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan İlker Hancı, görevini Harun Sivlim'e devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Sağlık Müdürü Hancı görevini Sivlim'e devretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta yaklaşık 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan İlker Hancı, görevini Harun Sivlim'e devretti.

        Hancı, İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, görev süresince Bayburt'ta sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile özellikle pandemi sürecinde özverili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Harun Sivlim'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Sivlim de İl Sağlık Müdürlüğü görevine layık görülmekten onur duyduğuna işaret ederek, "Devraldığım bayrağı daha ileriye taşıyarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta "1. Kuşburnu Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi
        Bayburt'ta "1. Kuşburnu Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta konuştu:
        Özgür Özel: Kale siyaseti bitmiştir
        Özgür Özel: Kale siyaseti bitmiştir
        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı
        Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu
        Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Zamanlı-Zamansız" isimli sergi açıldı
        Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Zamanlı-Zamansız" isimli sergi açıldı