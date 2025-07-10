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        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:07
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        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Bayburt-Erzurum yolunun Gümüşsu köyü Hanları mevkisinde E.Ş. yönetimindeki 69 AAG plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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