Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Bayburt-Erzurum yolunun Gümüşsu köyü Hanları mevkisinde E.Ş. yönetimindeki 69 AAG plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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