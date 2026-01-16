Habertürk
Habertürk
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta yolu kapalı köydeki hasta kar motoruyla ambulansa taşındı

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:32
        Kar ve tipinin etkisini gösterdiği ilçeye bağlı Akkaya köyünde yaşayan hasta, rahatsızlanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine ait iş makinesinin de yardımıyla bölgeye ulaştı.

        Jandarma ekipleri, yolu kapalı olan köydeki hastaya kar motoru ile ulaşarak ambulansa getirilmesini sağladı.

        İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

