        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:44
        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayburt-Erzincan uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

