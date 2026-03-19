Bayburt'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler de emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

