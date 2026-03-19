Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.


        Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler de emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
