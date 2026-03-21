Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar güzel manzaralar oluşturdu. Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte, yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Kop Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu sınırı boyunca uzanan tepeler ve araziler adeta beyaz örtüyle bütünleşti. Zirveleri bulutlarla kaplanan güzergahtaki manzaralar dronla havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.