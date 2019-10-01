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Çocukları oyuncakla sevindirdiler

İHA

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 'bir oyuncak bir gülümseme' sloganıyla başlattıkları oyuncak kampanyası kapsamında toplanan oyuncakları çocuklarla paylaştı. 

Çocukları oyuncakla sevindirdiler

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ’bir oyuncak bir gülümseme’ sloganıyla başlattıkları oyuncak kampanyası kapsamında toplanan oyuncakları çocuklarla paylaştı. 
Kahve Sokağında kahvaltıda minikler ve aileleriyle bir araya gelen İl Başkanı Hacı Ali Polat, Kadın Kolları Başkanı Dilek Ünver Atamer, Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut ve teşkilat üyeleri, kampanya kapsamında toplanan oyuncak ve balonları çocuklara dağıttı. 
İl Başkanı Polat, burada yaptığı konuşmada, çocukların her milletin geleceği ve güvencesi olduğunu söyledi.
Genç, yaşlı ve çocuk demeden her kesime ulaşmak için çabaladıklarını ifade eden Polat, çocukları hiç bir zaman unutmadıklarını kaydetti.
Bir ülkenin geleceği için çocukların çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Polat şunları söyledi:
“Bir çocuğun yüzüne tebessüm kondurmak bizim dünyadaki en büyük kazancımızdır. Böyle bir organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençler, çocuklar bizim geleceğimiz. Sadece 1 Ekim’le yetinmeden kendi geleceğimiz için onların geleceğini iyi inşa etmemiz gerekiyor, iyi eğitim almaları gerekiyor. Devletimiz artık eskisinden çok daha güçlü. Özellikle toplumun bazı kesimlerinin sosyal devletin gücüne ihtiyacı var. O destek bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra da gelmeye devam edecektir. Bizde siyasi parti olarak sürekli sizlerin yanındayız.”
Organizasyonu düzenleyen Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut ise, “İl Gençlik Kolları olarak 1 Ekim Dünya Çocuk Gününe yönelik başlattığımız ‘Bir Oyuncak Bir Gülümseme’ kampanyamız kapsamında pazar kahvaltımızı kardeşlerimizle yaptık. Palyançomuzla ve oyun alanımızda eğlenceli anlar yaşayan kardeşlerimize oyuncaklarını teslim ettik. Programımıza katılım sağlayan İl Başkanımız Hacı Ali Polat, Kadın Kolları Başkanımız Dilek Atamer, İl Başkan Yardımcımız Yaşar Güneş, velilerimiz ve kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Organizasyonun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen iş adamı ve Kahve Sokağı işletmecisi Muharrem Polat’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. 
Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

BAYBURT

01 Ekim 2019 Salı

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