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Rektör Coşkun Demirözü’nde öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Rektör Coşkun Demirözü’nde öğrencilerle bir araya geldi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyarette, Demirözü Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve personelleriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Rektör Coşkun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve taleplerini de dinleme imkânı bulan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği Geleneksel Kış Festivali ‘Kop Fest’in 22 Şubat Cumartesi günü Kop Dağı Kayak Tesislerinde gerçekleştirileceği müjdesini paylaştı.
Ziyarette ayrıca, Rektör Coşkun’un başkanlığında Demirözü Meslek Yüksekokulu 20192020 akademik yılı bahar dönemi Akademik Kurul toplantısı da yapıldı.

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