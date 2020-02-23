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Bayburt’un kurtuluşu İstanbul’da coşkuyla kutlandı

İHA

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin birlikte organize ettiği kurtuluş gecesinde Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı.

Bayburt’un kurtuluşu İstanbul’da coşkuyla kutlandı

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin birlikte organize ettiği kurtuluş gecesinde Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü İstanbul’da coşkuyla kutlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurtuluş gecesi Bayburt bar ekibinin gösterisiyle devam etti. Sanatçılar tarafından Bayburt’un türkülerinin seslendirilmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, “Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Canı pahasına ülkemizi savunan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 21 Şubat sadece düşman işgalinden kurtuluşu değil Bayburt’un var oluş günüdür” dedi.
Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman’da,”21 Şubatın anlamı büyük. Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunu her yıl daha yoğun kutluyoruz. Bunun sebebi gençlere vatan bilincini bu vatanın nasıl kurtarıldığını anlatmak içindir” diye konuştu.
Geçmişi yad ederek acıları paylaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Dün Bayburt’ta Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladık. Geçmişi yad ettik, acıları paylaştık. 16 Temmuz 1916’da Bayburt Ruslar tarafından işgal edilmiş 1 yıl 7 ay 5 gün boyunca bir esaret dönemi geçirmiş, çekilmesinden sonrada ayaklanan Ermeniler tarafından her türlü işkenceye maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, “Bu gün burada tarihi bir akşam yaşıyoruz. Bende bunu yaşamak için sizlerin arasında oldum. Sizleri sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Bayburt insanımızı tanıdıkça sizlerle bir kez daha gurur duyuyorum” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir Bayburtlu varsa orada ezanı hür, Bayrağı hür bir Türkiye olduğunu kaydetti. Adan, “Bu anlamlı organizasyonda sizlerle beraber olduğum için çok mutlu oldum. Bayburtlu her bir kardeşime hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Moğol’a, Bizans’a ve Ruslara karşı başını yere eğmeyen hiçbir dönemde işkenceye boyun bükmeyen, Bayburt kalesi gibi daima dimdik duran asla teslim olmayan yiğit şehrin evlatları, bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan coşkunuza ortak olmaktan memnun oldum” ifadelerini kullandı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’da gecenin anlam ve önemine binaen birer selamlama konuşması yaptı.
1963 yılında Polonya’da Dünya Şampiyonu olan Bar ekibinin gösterisiyle devam eden gece sanatçı Sevcan Orhan’ın türküleriyle son buldu.
Kurtuluş gecesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, İl Genel Meclis Üyesi Nebil Aydın, STK başkanları ve Bayburtlular katıldı.

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