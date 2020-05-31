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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak

İHA

Bayburt'ta Demirözü Barajı sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak

Bayburt’ta Demirözü Barajı sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, kentin en önemli projelerinden Demirözü sulaması ve Çoruh Nehri ıslahı projelerini teknik heyetle beraber incelemede bulundular.
İncelemelerin ardından bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bayburt'ta Demirözü Sulaması ve Çoruh vadisi Islahı inşaat alanlarında incelemede bulunduk. Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı ile Bayburt şehir merkezi taşkın hasarlarından korunacaktır. Şehrin çehresini değişecektir. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan Bayburt ilimizde sulamanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bayburt ilimizin münbit topraklarını suya kavuşturmak için de DSİ olarak 2003 yılından bugüne kadar 7 adet baraj tamamlanmış olup, toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar 12 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 160 bin 520 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar arazi olmak üzere toplam 163 bin 20 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 91 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bugün inceleme yaptığımız Bayburt Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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