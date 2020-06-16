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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinden kentin tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

İHA

Yayımladığı eserlerle Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan "Cumhuriyet Döneminde Bayburt (19231950)" adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı.

Bayburt Üniversitesinden kentin tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Cumhuriyet Döneminde Bayburt (19231950)” adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı.
İncelenen dönem itibarıyla, Bayburt hakkında yapılmış ilk akademik çalışma niteliğini taşıyan ‘Cumhuriyet Döneminde Bayburt (19231950)’ isimli eser, yakın dönem tarihimizin kritik devrelerini kapsayan Erken Cumhuriyet döneminde Bayburt’un idari, siyasi, sosyokültürel, eğitim, ekonomik ve bayındırlık alanlarında geçirdiği değişimleri konu ediniyor.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun kitap için yazdığı takdim yazısında; “Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde her açıdan ağır bir yıkıma uğrayan Bayburt’un, 19231950 yılları arasında yaşadığı idarî, siyasî, ekonomik ve sosyokültürel değişimler konu alınarak oluşturulan bu eser; Bayburt’un yakın dönemi hakkında yapılan ilk akademik eserlerden biri olması bakımından dikkat çekmektedir. Yerel ve merkezi arşivler başta olmak üzere dönemin ana kaynakları taranarak kaleme alınan eser, askerî, siyasî ve idarî konularda bazı yanlış bilgileri de düzeltmektedir. Karanlıkta kalmış bazı tarihi hadiselere açıklık getirilerek Erken Cumhuriyet döneminde Bayburt’ta sosyoiktisadi hayat başarılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Eserin yakın dönem Türkiye ve Bayburt tarihi literatürüne önemli katkılar sağlayacağı ve kamuoyunun faydasına olacağı kanaatindeyim." dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, bu titiz çalışmadan dolayı eserin yazarı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş’a, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
‘Cumhuriyet Döneminde Bayburt (19231950)’ adlı eserin yazarı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş ise, eserin beş ana bölümden oluştuğuna değinerek, “Bayburt’un yakın tarihine ışık tutacak olan bu çalışmamızda; yüzölçümü ve nüfus yönünden küçük, coğrafi konum ve ulaşım yönünden önemli avantajlara sahip olmasına rağmen az gelişmiş bir kaza olan Bayburt’un 19231950 yılları arasındaki panaroması çizilmeye çalışılmıştır.” dedi.
Özellikle eserin yayınlanmasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un çok büyük desteğinin olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş; Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik ve idari personellerine ve kitabın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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