Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı

İHA

Bayburt'ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 25 kadın çiftçiye 150 bin adet tarhun fidesi dağıtıldı.

Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı

Bayburt’ta Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla 25 kadın çiftçiye 150 bin adet tarhun fidesi dağıtıldı.
Dünya mutfaklarının seçkin lezzeti, sindirim ve sinir sistemi problemlerinin tedavisi başta olmak üzere antiseptik özelliğiyle tıbbın birçok alanında yararlanılan Tarhun’dan elde edilen gelirin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu amaçla hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.
Projenin bir diğer ayağı olarak, Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar Köyü tarhun üretimi için özel alan belirlendi.
Vali Cüneyt Epcim, törende, salgınla mücadele çalışmalarına dünya genelinde devam edilirken üretim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğine işaret etti. Bu noktada Bayburt İl Özel İdaresi’nin tarımsal üretimi destekleyici çalışmalar yaptığına değinen Vali Epcim, “Bayburt ilimizde ‘Darğun’ olarak bilinen bitkimizi yetiştirme projesi kapsamında 25 kadın çiftimizi kapsayan dağıtım töreni için bir aradayız. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin ilimizi ziyaretlerinde yaklaşık 10 köyümüzde bu üretimi yapacak şekilde destek vermelerini istemiştik. Bunun neticesinde güzel sonuçlar ve destekler alıyoruz. Bu destekleri aldıkça insanımıza bunu katkı olarak sunmak istiyoruz.” dedi.
Benzer çalışmalarla üretim zincirine destek vermek istediklerinin altını çizen Vali Epcim, Bayburt’ta tarhun yetiştiriciliğinin en az yüz yıllık geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.
Vali Epcim, Tarhun’un Bayburt’la anılmasını istediklerini kaydederek şunları söyledi: “Geleneksel olarak hamur işlerinde ve bazı mutfak ürünlerinde kullanılmakta. Bayburtluların severek tükettiği bir bitki. Aroması ve rayihası itibariyle diğer illerde yetiştirilenlerden çok daha özel hususiyetlere sahip. Bu bitkiyi Bayburt’un markası haline getirmeyi, Bayburt ile Tarhun’un her yerde bir arada anılmasını istiyoruz. Buna ilişkin tescil çalışmaları yapıldı. Bu da bizler için ayrıca memnuniyet verici. Bundan sonra da bu ve benzeri üretimlerle Bayburt çiftçisini desteklemek, geliştirmek istiyoruz.”
Vali Epcim, projenin Bayburt’a ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen de Tarhun’un yöredeki kullanımının eskilere dayandığını bildirdi. Yörede yetiştirilen Tarhun’un diğer illerden farklı niteliklere sahip olduğunu belirten Ersen, “Bayburt’taki Tarhun’u diğer illerden ayıran özellikleri var. Bunu belirledik ve coğrafi işaretini aldık. Bu zaten bizim kültürümüzde var olan bir şey. Daha çok çorba ve böreklerde kullanılan bir bitkiydi. Kullanım alanını çeşitlendirdik. Dondurma, şerbet, lokum gibi bu çeşidi 15’e çıkaracağız. Bu pazarı büyütmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
Ersen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan 350 bin lira bütçeli bir diğer proje ile 650 bin fide daha dağıtılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen dağıtım törenine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bir dönüm alandan elde edilecek ekonomik getirisinin 60 dönümlük buğdaya denk olduğu ifade edilen bitki hatırlanacağı üzere daha önce çay, lokum, baharat, sabun, kolonya ile tarhunlu peynir ve lor şeklinde pazara sunulmuştu. Bu alanda yürütülen yeni çalışmalarla tarhunlu dondurma da tüketiciye sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Cüneyt Epcim Pamuktaş köyünde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim Pamuktaş köyünde yürütülen asfalt ...
Bayburt’ta korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Bayburt’ta korona virüs denetimi
BAYGÜKAB Kelkit’te toplandı
YEREL HABERLER BAYGÜKAB Kelkit’te toplandı
Yeni devlet hastanesi çalışmalarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Yeni devlet hastanesi çalışmalarında son aşamaya ...
Bayburt´un `Vefalı´ leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Bayburt´un `Vefalı´ leyleği 18 yıldır kubbeden ...
Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis ...
Doğu Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin ...
Bayburtlu çiftçiler afet sigortası konusunda uyarıldı
YEREL HABERLER Bayburtlu çiftçiler afet sigortası konusunda uyarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X