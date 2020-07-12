Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

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Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan duyuruda, “İlimiz Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde Aydıntepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 11.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.” denildi.

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