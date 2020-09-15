Tandır ustası Purutoğlu Türkiye'de yılın ahisi seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tandır ustası Purutoğlu Türkiye'de yılın ahisi seçildi

İHA

Tandır ustası Purutoğlu Türkiye'de yılın ahisi seçildi

Bayburt'ta yaşayan 52 yaşındaki tandır ustası Mahmut Recai Purutoğlu, Türkiye'de yılın ahisi seçildi.
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, her yıl Eylül’ün ikinci haftasının “Ahilik Haftası” olarak kutlanıldığını bildirdi.
Karaman, bu yılki kutlamalar kapsamında başkanlığın önerisi ve İl Kutlama Komitesince alınan kararla kentte yılın ahisi olarak belirlenen Purutoğlu’nun aynı zamanda Türkiye’de de “Yılın Ahisi” olarak seçildiğini aktardı.
Karaman konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Bilindiği üzere Her yıl Eylül ayının ikinci haftası tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de ahilik haftası kutlamaları yapılıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında ilimizde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığımızın önerisi ve İl kutlama Komitesinin kararı ile ahi seçilen unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarımızdan olan purutçuluk mesleğini 45 yıldır sürdüren Mahmut Recai Purutoğlu aynı zamanda Türkiye de yılın ahisi seçilmiştir.
Ülkemizin içinden bulunduğu Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları gereği İl Kutlama komitesinin almış olduğu karar gereği ilimizde bu yıl kutlamalar yapılmayacaktır.
Türkiye’ de yılın ahisi seçilen ustamız Mahmut Recai Purutoğlu Kırşehir ilinde düzenlenecek olan kutlamalara hastalığı sebebiyle katılamayacak olup ileri bir tarihte Bakanlığımız tarafından kendisine takdim edilecek olan kaftan ve hediyeleri Valimiz Cüneyt Epcim tarafından kendilerine sunulacaktır.
Bu vesileyle kıymetli ustamızı tebrik ediyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi ileterek bütün esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta 2020 Ağustos ayında 103 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2020 Ağustos ayında 103 konut satıldı
Karayoluna çıkan inek sürüleri yol güvenliğini tehlikeye düşürüyor
YEREL HABERLER Karayoluna çıkan inek sürüleri yol güvenliğini ...
Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bayburt'ta jandarma personeline avcılık mevzuatı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X