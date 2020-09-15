Tandır ustası Purutoğlu Türkiye'de yılın ahisi seçildi

Bayburt'ta yaşayan 52 yaşındaki tandır ustası Mahmut Recai Purutoğlu, Türkiye'de yılın ahisi seçildi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, her yıl Eylül’ün ikinci haftasının “Ahilik Haftası” olarak kutlanıldığını bildirdi.

Karaman, bu yılki kutlamalar kapsamında başkanlığın önerisi ve İl Kutlama Komitesince alınan kararla kentte yılın ahisi olarak belirlenen Purutoğlu’nun aynı zamanda Türkiye’de de “Yılın Ahisi” olarak seçildiğini aktardı.

Karaman konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği üzere Her yıl Eylül ayının ikinci haftası tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de ahilik haftası kutlamaları yapılıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında ilimizde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığımızın önerisi ve İl kutlama Komitesinin kararı ile ahi seçilen unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarımızdan olan purutçuluk mesleğini 45 yıldır sürdüren Mahmut Recai Purutoğlu aynı zamanda Türkiye de yılın ahisi seçilmiştir.

Ülkemizin içinden bulunduğu Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları gereği İl Kutlama komitesinin almış olduğu karar gereği ilimizde bu yıl kutlamalar yapılmayacaktır.

Türkiye’ de yılın ahisi seçilen ustamız Mahmut Recai Purutoğlu Kırşehir ilinde düzenlenecek olan kutlamalara hastalığı sebebiyle katılamayacak olup ileri bir tarihte Bakanlığımız tarafından kendisine takdim edilecek olan kaftan ve hediyeleri Valimiz Cüneyt Epcim tarafından kendilerine sunulacaktır.

Bu vesileyle kıymetli ustamızı tebrik ediyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi ileterek bütün esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum.”

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