Erzincan’dan iki proje KUDAKA’dan teknik destek alacak KUDAKA Teknik Destek Programı 4. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı TemmuzAğustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Erzincan’dan iki proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. dönemine (TemmuzAğustos) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 7’sine eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulundu ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu ve değerlendirme sonuçlarına göre toplam 4 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin KUDAKA’nın internet adresinde yayınlandığı 24.09.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Başarılı projeler listesi:

1 Covid19 Eğitime Engel Değildir Erzurum Milli Eğitim

Müdürlüğü.

2 Ormancılık Uygulamaları Orman Mühendisleri Odası

3 Proje Geliştirme Eğitimi Birlik Vakfı Erzincan Şubesi

4 Turizm Sektöründe Çalışan Yönetici ve Personellere Yönelik Eğitim Erzincan Mesleki Ve Teknik Eğitim Derneği

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