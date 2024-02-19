Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Polis memuru Furkan Erkuş'un idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 POLİSTEN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada öldüğü belirlenen Erkuş'un cenazesi, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken araçta bulunan diğer polis memuru Güven Karaçur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Furkan Erkuş'un Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.