Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Feci kazada araçta bulunan 2 polis memurundan 1'i öldü, diğeri yaralandı. Kazada anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Polis memuru Furkan Erkuş'un idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 POLİSTEN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada öldüğü belirlenen Erkuş'un cenazesi, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken araçta bulunan diğer polis memuru Güven Karaçur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memuru Furkan Erkuş'un Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.