Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt´ta, komşu ziyaretleri askıda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt´ta, komşu ziyaretleri askıda

DHA

Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt´ta, komşu ziyaretleri askıda


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)BAYBURT, Sağlık Bakanlığı´nın her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında, vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında 4´üncü sırada yer aldı. Vatandaşların köylerde aile içi toplu buluşmaların yanı sıra komşu ziyaretlerini de askıya alması, kentteki vaka düşüşünde etkin rol oynadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 haftalık toplam vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasında; vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt 4´üncü sırada yer aldı. Haritada, Bayburt'ta vaka sayıları yüzde 64,05´lik düşüşle 95,23´e geriledi. Vatandaşların özellikle tam kapanma sürecinde, köylerde aile içi toplu buluşmaların yanı sıra komşu ziyaretlerini de askıya alması, kentteki vaka düşüşünde etkin rol oynadığı belirlendi. Kent sakinleri ve esnaf, vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt´un yer almasını sevindirici buldu, bu durumun rehavete yol açmaması için tedbirlere uyulması noktasında çağrılarda bulundu.
`İYİ GÜNLER İNŞALLAH BİZİ BEKLİYOR´
Esnaf Baki Algan, dikkat edilmesi halinde güzel günlerin kendilerini beklediğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra iş yerimizi açtık. Bakan Koca´nın da söylediği gibi, Bayburt´ta vakalar ciddi sayıda düşüşte. Biraz daha dikkat edersek, insanlarımız biraz daha kısıtlamaya, maske ve sosyal mesafeye uyarsa daha iyi günler inşallah bizi bekliyor. Akraba ziyaretleri ve görüşmelere dikkat edersek daha iyi günler bizi bekleyecek. Eski günleri özledik. Şu an paket servisiyle devam ediyoruz. İnşallah 1 Haziran´dan sonra normal şekilde çalışmaya başlayacağız" dedi.
`KİMSENİN YANINA GİTMİYORUZ´
Esnaf Hamit Çakmak da, "Bayburt´ta vakalar azaldı. Esnaf olarak tam açılmayı bekliyoruz. Ziyaretlerimize dikkat ediyor, kimsenin yanına gitmiyoruz. Hükümetimizin bu süreçte çok destekleri oldu, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
`HALK OLARAK BİLİNÇLİYİZ´
Kent sakini Ahmet Erbaş ise "Bayburt´ta vaka sayılarımız azalmakta. Halk olarak bilinçliyiz. Toplu gidilecek yerlere maske ve tedbirlerle gidiyoruz. Yasaklara uyuyor ve virüsten kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu virüs biter. Eski halimize geri dönebiliriz" ifadelerinde bulundu.DHA-Sağlık Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-05-19 14:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite rektörlerinden ‘Filistin İçin Adalet ve İnsan Hakları’ çağrısı
YEREL HABERLER Üniversite rektörlerinden ‘Filistin İçin Adalet ve ...
SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret ...
Vali Epcim: “19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, ...
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı
Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir kongreye ve zirveye ortaklık edecek
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi, spor alanında önemli bir ...
Bayburt’ta hayvan pazarı, tekrardan açıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta hayvan pazarı, tekrardan açıldı
Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
YEREL HABERLER Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
Başkan Pekmezci, değerlendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, değerlendirme toplantısı düzenledi
Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları ...