Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Bayburt İÖİ ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Bayburt Genç Osman Sentetik Stadyumu'nda karşılaştı.
Batuhan Gültek’in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan ekip ev sahibi Bayburtspor oldu. Sarı-siyahlı ekip 22'inci dakikada Sinan Özkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bursaspor'a beraberliği getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti. 45+4'üncü dakikada tecrübeli golcü penaltıdan attığı golle takımına beraberliği kazandırdı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golü ise Onur Atasayar kaydetti. Karşılaşmanın ilk golünün ardından Bayburtsporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anı alkışlarla taçlandırdı.
Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazanan Bayburtspor'da Tayyib kullandığı atıştan yararlanamadı ve Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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