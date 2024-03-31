Bayburt Belediye başkan adayları kimlerdir? Bayburt Belediyesi hangi partide? Bayburt Belediye başkanı kimdir? Bayburt Belediyesi hangi partide? Bayburt Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bayburt Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bayburt Belediyesini hangi parti kazandı ve Bayburt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bayburt yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:12 facebook

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