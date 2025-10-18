Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Borussia Dortmund topladığı 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan derbi öncesinde, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının başlama saati belli oldu. Peki, "Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'leri...