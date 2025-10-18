Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Allianz Arena'da oynanacak dev derbi öncesinde, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Bundesliga'da oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alan Bayern Münih, 18 puanla lider konumunda yer alıyor. Peki, "Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Borussia Dortmund topladığı 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan derbi öncesinde, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının başlama saati belli oldu. Peki, "Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'leri...
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı 18 Ekim Cumartesi bugün 19.30'da oynanacak.
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.