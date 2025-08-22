Bayern Münih - Leipzig: 6-0 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, sezonun ilk maçında Leipzig'i 6-0'lık skorla ezdi geçti. Bavyera ekibinde üç gol atarak hat-trick yapan Harry Kane maça damgasını vurdu.
Giriş: 22.08.2025 - 23:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:30
Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'e gol yağdırdı, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri 27 ve 42'de Olise, 32'de Luis Diaz ile 64, 74 ve 78'de Harry Kane kaydetti.
Son şampiyon Bayern böylece sezona üç puanla başladı.
