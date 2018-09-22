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Bayram Bektaş: "Yüreğim ağzıma geldi ama sevindik"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "VAR'ı destekliyorum. İlk defa yüreğim ağzıma geldi ama gol iptal olunca biz mutlu oluyoruz. Ne yapalım Trabzonspor üzüldü ama biz mutlu olduk" dedi

22 Eylül 2018 Cumartesi, 23:26 | Güncelleme:

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saha kenarında futbolcular kadar yorulduğum bir maç oldu. Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi sahasında baskılı, coşkulu, taraftar desteğiyle oynayan bir Trabzonspor vardı. Oynadığı karşılaşmalarda çok erken skoru koparan bir Trabzonspor vardı. Buna karşılık ilk yarıda sahada ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Rakip yüklenirken dikine geçişlerle merkezdeki boş oyuncuları kullanarak Gassama'nın kanadından iki gol bularak istediğimizi yaptık. Bunun sonucunda ilk yarı 2 gol atarak 2-0 devreyi kapattık. Bunun adına mutluyum. İkinci yarı herhalde 2-0'ın rehavetine kapıldık. Rakibin skoru yakalamak adına sayısal olarak fazla oyuncu ile kalemizde gol araması bizi zor duruma düşürdü, daha kötü olabilirdi. Rakip üzerimize gelirken çok boşluklar verdi. Kazandığımız toplarda çok daha iyi değerlendirmeliydik. Dönen topları alamadık, zor onlar yaşadık. Yine de oyuncularımı kutluyorum."

Bektaş, Yasin Öztekin'in çok yorulduğunu, maçı koparan oyuncu olduğunu ve ayrıca her hafta performansını da yükselttiğini kaydederek, oyuncusunu tebrik etti.

"TRABZONSPOR ÜZÜLDÜ AMA BİZ MUTLU OLDUK

Bektaş, bir basın mensubunun VAR sisteminde hakemlerin hakkaniyetli karar verip vermediğine yönelik sorusuna ilişkin olarak ise, "VAR olmadan da ben hakemlerimizin maçları hakkaniyetle yönettiğine inanan bir insanım. Bilerek bir hakemin gördüğü halde o kararı vermeyeceğine inanmıyorum. Hakemlere inanmazsak futbola inanmanın bir anlamı yok. VAR uygulamasıyla eğer yanlış karar düzeltilecekse ilk başta ben sevinirim. Benim hakkımı yedirmeyeceğim düşünerek rakibin hakkını yedirmemek lazım. Dolayısıyla VAR'ı her zaman desteklerim. Yanlış arar düzeltilecekse daha ne isteriz. Sadece ikinci sarı kartlar eğer oyuncuların atılmasına sebep olduysa ona da dikkat edilmeli. Bunun düzeltilmesini isterim. VAR'ı destekliyorum. İlk defa yüreğim ağzıma geldi ama gol iptal olunca biz mutlu oluyoruz. Ne yapalım Trabzonspor üzüldü ama biz mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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