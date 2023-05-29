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Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na çok kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında netlik kazandı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 17-19 nisan tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? İşte detaylar…

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  • Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda 2 defa ödenen bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklama sonrası merak edilen soruların cevapları belli oldu. Peki, 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatar, kimler faydalanabilir? İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman yatacak?

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

    Emekliye bayram ikramiyesinin bin 100 TL’den 2 bin TL’ye yükselmiş, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı.

    Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.
  • Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman yatacak?

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran’da başlayacak. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
  • Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman yatacak?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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