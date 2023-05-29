Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda 2 defa ödenen bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklama sonrası merak edilen soruların cevapları belli oldu. Peki, 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatar, kimler faydalanabilir? İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...