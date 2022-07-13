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Bayram tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili bitti mi?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz itibarıyla başladı. Arefe günü ile toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı tatili bu sene Kabine Toplantı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı'nın 12 Temmuz'da sona ermesiyle vatandaşlar "Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tatiline ilişkin ayrıntılar...

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  • Bayram tatili ne zaman ve hangi gün bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek?

    Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz - 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edildi. Kurban Bayramı'nın son gününün de geride kalmasıyla bayram tatilinin sona erip ermediği araştırılıyor. Peki Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...
  • Bayram tatili ne zaman ve hangi gün bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek?

    KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

    Kurban Bayramı, Arefe günü 8 Temmuz'da başladı. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edildi. 12 Temmuz ise bayramın son günü oldu. 
  • Bayram tatili ne zaman ve hangi gün bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜNE UZATILDI MI?

    Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;  "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."
  • Bayram tatili ne zaman ve hangi gün bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek?

    Bu açıklamaya göre; kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.

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