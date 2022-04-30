Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat!

Ramazan bayramı tatili dolayısıyla açık alanda geçirilecek zamanların artacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli, "Çam kese böceği ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebilecek alerjik reaksiyona neden olabilir" diye konuşarak vatandaşları uyardı

Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat!
Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat!
0:00 / 0:00
İHA

Yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri çam ağaçlarında yuvalanarak, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Nisan ve Mayıs aylarında çoğalan çam kese böceklerine insanların teması halinde vücutta kızarıklık, kabarıklık ve benzeri alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor.

"ÇAM AĞAÇLARINA TEMASTAN KAÇININ"

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla açık alanlarda geçirilecek zamanların artış göstereceğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli vatandaşları çam kese böcekleri ve oluşturabileceği alerjik reaksiyonlara karşı uyardı.

Çam ağaçlarına temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Yürekli, "Çam kese böcekleriyle mücadele edilse de hemen hemen bölgemizdeki tüm çam ağaçlarında görüyoruz. Çam ağaçlarında kendilerine yuva yapıyorlar. Yuvalar açıldığında içerisindeki böcekler çevreye yayılıyor. Bu yuvaların tüyleri ve böcekler hassas bünyeli vatandaşlarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor hatta hastaları ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebiliyor. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için mümkün olduğunca çam kese böceklerinin yuvalarına temas edilmemelidir. Alerjik bir bünyesi olan insanlar bu ağaçların olduğu bölgelerden uzak durmalıdır" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kafatasının yüzde 83'ü parçalanmıştı! Eski görüntüsüne kavuştu - Güncel Haberler
SAĞLIK Kafatasının yüzde 83'ü parçalanmıştı! Eski ...
'Gizemli hepatit riski göz ardı edilmemeli'
SAĞLIK 'Gizemli hepatit' açıklaması! Bu belirtiler varsa...
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Haziran' vurgusu! - Günün Haberleri
SAĞLIK Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı! Haziran sonundan itibaren. ...
Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...
SAĞLIK İşte Bayramda kilo almamak için tüyolar
Salmonella virüsü için korkutan uyarı: "Bayramı zehir edebilir" - Güncel Haberler
SAĞLIK Salmonella tehlikesi! Çikolata mı kokolin mi?
Son dakika: Koronavirüste son durum açıklandı
SAĞLIK Koronavirüste son durum açıklandı
Astım ilaçları doğru kullanılırsa tedavide etkili sonuçlar alınır
SAĞLIK Astım ilaçları doğru kullanılırsa tedavide etkili ...
'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi beklenmiyor
SAĞLIK 'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi ...
KORKUTAN ARAŞTIRMA! Son dakika: Küresel ısınmayla 4 bin virüs yayılacak!
SAĞLIK Araştırma ortaya koydu! 2070'e kadar 4 bin virüs ...
Gizemli hepatit virüsü, Covid-19 gibi yayılır mı?
SAĞLIK Gizemli hepatit virüsü, Covid-19 gibi yayılır mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.