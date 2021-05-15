Bayram vahşeti! 71 yaşında kıskandı! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 13 Mayıs’ta saat 03.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir dehşet yaşandığı ortaya çıktı. Şehmuz A. (71),3 çocuğunun annesi dini nikahla birlikte yaşadığı Şirvan Dönmez (46) ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

UYURKEN 5 KEZ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Şehmuz A. ve Şirvan Dönmez, uyumak için ayrı odalara geçti. Bir süre sonra Şehmuz A., mutfaktan aldığı bıçakla, Şirvan Dönmez'in bulunduğu odaya girdi. Şehmuz A., uyuyan Şirvan Dönmez’i 5 yerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Annelerinin sesine uyanan çocuklar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şirvan Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS MERKEZİNE GİDİP TESLİM OLDU

Dönmez'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayın ardından kaçan Şehmuz A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

İLK SÖZÜ 'KISKANDIM' OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Şehmuz A., ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ŞİDDET KURBANI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Şirvan Dönmez’in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.