Öztel yazısında şunları kaydetti: "Gelecek 10 gün, Türkiye’de ilkbahar mevsimine uygun hava koşullarıyla geçecek ama bu hava biraz da üşütecek görünüyor. Hemen İstanbul’un havası ile başlarsak Cumartesi ve Pazar günleri şehirde yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı ise kuzeyden esecek rüzgarla birlikte 12-15 derece aralığında hissedilecek. Hava 18 dereceden daha serin olduğunda kullandığımız o ince montlara yine ihtiyaç var. İstanbul’da en yakın yağmur Pazartesi (2 Mayıs) ve Salı günleri görünüyor, haftaya 2-3 Mayıs’ta beklenen bu yağmurlu günlerde sıcaklık 12-13 derece, yani yine soğukça bir ilkbahar havası. Ancak ardından bayram tatilinin sonu yaklaşırken hava Marmara’da yeniden 20 dereceye kadar ısınıyor. Marmara’da serin başlayan tatil daha sıcak devam edecek.