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Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz mi?

Kurban Bayramının başlamasıyla vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de konu hakkında yayımlanan bir karar ile toplu taşıma konusuna açıklık getirildi. Peki, Kurban Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

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  • Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, tramvay, marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?

    Kurban Bayramının başlamasıyla ülke genelinde birçok vatandaş bayram ziyareti kapsamında seyahat ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde bayram zamanlarında ücretsiz olan toplu taşımanın bu sene de ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
  • Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, tramvay, marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?

    KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Yani, bayram boyunca ülke genelinde toplu taşımalarda herhangi bir ücret alınmayacak.
  • Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Haziran, 1 Temmuz Kurban Bayramı'nda metro, tramvay, marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?

    KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

    Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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