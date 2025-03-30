Bayramda tek başınıza veya sevdiklerinizle izleyebileceğiniz şeker tadında filmler!
Bayramın gelmesiyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyenler için hem tek başınıza hem de sevdiklerinizle beraber izlerken eğlenebileceğiniz filmleri sizler için derledik.
Ramazan Bayramı tatilinde keyifli ve kaliteli vakit geçirmenize yardımcı olabilmek için sizlere şeker tadında bir film listesi derledik. Keyifli seyirler!
1. AİLE ARASINDA (2017)
Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.
Imdb Puanı: 7.6/10
2. YUKARI BAK (2009)
Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen'ın hikayesinin anlatıldığı yeni bir komedi. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder: fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi 8 yaşındaki Russel'ı.
Imdb Puanı: 8.3/10
3. ÖLÜMLÜ DÜNYA (2018)
Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.
Imdb Puanı: 7.6/10
4. BEBEK FİRARDA (1994)
Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olayları anlatan enfes bir komedi. Birilerinin bebekleri koruduğu kesin!
Imdb Puanı: 6.2/10
5. ELTİLERİN SAVAŞI (2020)
İki elti olan Sultan ve Gizem’in tatlı rekabetlerine odaklanan filmde farklı karakterlerin evliliğe ve hayata bakış açıları işleniyor.
Imdb Puanı: 5.8/10
6. DONDURMAK GAYMAK (2006)
Kasabanın haylaz çocukları Ali Usta'nın sarı motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikmişlerdir. İlk fırsatta motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar.
Imdb Puanı: 6.6/10
7. AYI TEDDY (2012)
Filmde John Bennet'in (Mark Wahlberg), çocukluk dileği gerçek olmuş ve oyuncak ayısı canlanmıştır. Fakat şimdi ayısıyla hayatını devam etmek ve sevgilisiyle ilişkisini kurtarmak arasında bir seçim yapmalıdır.
Imdb Puanı: 6.9/10
8. BURSA BÜLBÜLÜ (2023)
Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.
Imdb Puanı: 6.8/10
9. SALAK İLE AVANAK (1994)
Hiçbir işte dikiş tutturamayan zevzek ikili Jim Carrey ve Jeff Daniels, para dolu bir çantayı güzel sahibine ulaştırmak için macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.Bu arada polisleri, haydutları ve yollarına çıkma gafletinde bulunan diğer şanssızları şaşkına çevirirler.Silinmiş ve alternatif sahneleri, detaylı yapım süreci yorumları ve fazladan dakikaları ile bu film tüm zamanların en budalaca muzipliklerini sunuyor.
Imdb Puanı: 7.3/10
10. ÇILGIN İHTİYAR (2016)
Nişanlısı Meredith ile düğün hazırlıkları yapan Jason (Zac Efron) düzenli bir hayatı olan genç bir adamdır. Eşini kısa süre önce kaybetmiş olan büyükbabası emekli asker Dick (Robert De Niro) her yıl eşiyle yaptıkları tatili yad edebilmek için torununu ikna edip Florida'ya gider. Ancak büyükbabanın niyeti çok farklıdır, eğlenmek, genç kadınlarla zaman geçirmek, kendini kaybetmek istemektedir. Jason büyükbabasının yaptıklarına inanamasa da zaman geçtikçe hayatın tadını çıkarmanın önemli olduğunu anlamaya başlayacaktır.
Imdb Puanı: 5.9/10
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