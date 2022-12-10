Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü

Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK, ÜZERİNE DEVRİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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