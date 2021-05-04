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Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada sanık savunmaları alındı

Sosyal medyada kendisini "Metafizik ve Bioenerji Uzmanı" olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ın bıçakla yaralanması, özel bir hastanede imam olarak görev yapan kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan 2'si firari 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada sanık savunmaları alındı
AA

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5'i tutuklu 7 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sabri Ahi, firari sanık Can Kölan'ın, müştekilerin tacizci olduğunu ve genç kızları rahatsız ettiklerini, bu nedenle Muhammed Kırmızıkan'a gözdağı verilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Olay anında arbede oluştuğunu ifade eden Ahi, "Olay yerine gittiğimde kavga henüz başlamamıştı. Çıkmalarını bekledik. Çıktıklarını görünce de Ufuk ile beraber gözdağı verip korkutmak için yanlarına gittik. Bir anda arbede yaşandı. Muhammed'in bana hamle yaptığını düşündüm, üzerimdeki bıçakla Muhammed'in kalça kısmına 2 veya 3 defa vurdum. Arkaya döndüğümde arbede yaşandığını gördüm. Ölen Emrah Kırmızıkan'a kimin vurduğunu görmedim. Arkam dönük olduğundan nasıl bıçaklandığını görmedim. Ferhat'ın da elinde bıçak vardı. Umut'ta da bıçak vardı. Ferhat ve Umut zaten arbede anında ölen Emrah'ın yanındaydı. Yaralama olduktan sonra biz olay yerinden ayrıldık." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ufuk Yüceer, müştekilere yumruk attığını kabul ettiğini ancak üzerinde kesici, delici alet olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatı ise olayın yaşandığı yerde kalabalık bir grubun toplandığını ifade ederek, "Bu bize basit bir gözdağı mevzusu gibi gelmedi. 8 kişiyle beraber hem de silahla gözdağı vermek hayatın olağan akışına aykırı. Görüntülerde görüleceği üzere, müvekkilim telefonla konuşurken arkasından bıçaklıyorlar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Bayrampaşa'da Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta yürüyen Muhammed Emin Kırmızıkan (28) ile kardeşi Emrah Kırmızıkan (27),23 Şubat 2020'de bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralı kardeşlerden Emrah Kırmızıkan, olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralanan Muhammed Emin Kırmızıkan hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15'er yıla kadar, 3 sanığın da "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye yardım" suçlarından ayrı ayrı 19 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen firari sanık Can Kölan'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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