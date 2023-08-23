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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa'da kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü

        Bayrampaşa'da kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü

        İstanbul Bayrampaşa'da karı koca arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tartıştığı kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 03:35 Güncelleme: 23.08.2023 - 03:35
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        Tartıştığı kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü
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        Bayrampaşa'da iddiaya göre Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap ile tartışmaya giren Meryem Çap, silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı. Meryem Çap'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ KAÇTI, POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bayrampaşa
        #haberler
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