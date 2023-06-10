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Bayrampaşa'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde talihsiz kaza! 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur olay yerinde hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu
DHA

Bayrampaşa'da, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş alınca çıkan saçmaların başına isabet ettiği 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokaktaki arkadaşları Y.S.T.nin evine gitti.

Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T.nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada M.B.Enin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesurun başına isabet etti. Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesurun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.

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