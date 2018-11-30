Yangın, Bayrampaşa'nın, Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. AA'nın haberine göre; Ordu Caddesi’ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansa alarak müdahale etti.

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