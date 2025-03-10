Bayrampaşa otoparkını su bastı
Bayrampaşa'da 4 katlı kapalı otoparkın zemin katını su bastı
Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katını henüz belirlenemeyen nedenle su bastı.
Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.
Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
Öte yandan, bir araç sürücüsünün biriken suda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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