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        Haberler Magazin Baysan Pamay, vefat etti

        Baysan Pamay, vefat etti

        En çok oyun seyreden kişi olarak tanınan Baysan Pamay, 80 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:25
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        Emekli devlet memuru, en çok oyun seyreden kişi olarak bilinen ve Seyirciler Platformu'nun kurulmasına öncülük eden Baysan Pamay, 80 yaşında hayata veda etti.

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        Yılda yaklaşık 300 oyun seyreden Baysan Pamay'ın vefatını, Oyuncu Sendikası duyurdu; "İstanbul'un en çok oyun seyreden seyircisi, kültür - sanat emekçilerinin dostu. Sendikamızı kurduğumuz ilk yıllarda ofisimize gelerek, 'Sizler için ne yapabilirim?' diye sormuştu. Oyuncuların yaşadığı sorunları can kulağıyla dinlemiş ve ardından, 'Elbet biz seyircilerin de yapabileceği şeyler vardır' demişti. O dönemde Seyirciler Platformu'nun kurulmasına öncülük etti. 1 Mayıs'larda seyircileri de kortejimize katmıştır. Kültür - sanat camiası için çok özeldi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok özleyeceğiz..."

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        Oyuncu Reha Özcan; "İstanbul'da tüm genç tiyatroların en vazgeçilmez tutkulu seyircisi ve destekçisi, benim manevi babam, Baysan Pamay'ı maalesef kaybettik. Üzüntümü ifade edecek kelimem yok. Mekânı cennet olsun. Tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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        Oyuncu Nedim Saban, acısını şu şekilde ifade etti; "Her yıl ilk oyunumuzu mutlaka seyreden ve her sezon yüzlerce oyun izleyen, tiyatro oyunlarını listeleyen, seyircisine saygı göstermeyen tiyatrolara sinirlenen tiyatro dostu Baysan Pamay, bu dünyayı terk eylemiş."

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        Behzat Uygur ise; "Baysan Pamay, tiyatro sevdalısı, özellikle genç tiyatroların destekçisi ve çok iyi bir tiyatro seyircisidi... Mekânı cennet olsun." dedi.

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        Şenay Gürler, "Baysan Bey'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm, çok. Hiçbir oyunumu, hiçbir oyunu kaçırmazdı. Ah be Baysan Bey!" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: X, Instagram

        #Baysan Pamay
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