Bazadan cansız kadın bedeni çıktı
Olay, İstanbul'un Sultangazi semtinde meydana geldi. Yabancı uyruklu adam eşini öldürdükten sonra cansız bedenini battaniyeye sararak bazaya koydu. Cinayeti, ev sahibinin kiracısını merak etmesi aydınlattı.
Giriş: 25.07.2023 - 00:58
Olay, İstanbul'un Sultangazi semtinde meydana geldi.
Yabancı uyruklu adam karısını öldürdü. Eşinin cansız bedenini battaniyeye sarıp bazaya sakladıktan sonra oğlunu da alıp kaçtı.
Korkunç cinayet, ev sahibi kiracılarını merak edince ortaya çıktı.