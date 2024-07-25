Bazı AP milletvekilleri, AB'den UAD kararı uyarınca İsrail politikasını değiştirmesini istedi

Yeşiller grubundan Hollandalı AP Milletvekili Tineke Strik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, kendi grubunun yanı sıra sosyalist ve liberal gruplardan oluşan 20 mevkidaşının imzasının bulunduğu bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Strik, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını yasa dışı ilhakına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki UAD kararı, AB politikasında köklü değişiklik anlamına gelmelidir. 20 meslektaşımızla birlikte von der Leyen ve Josep Borrell'i AB'nin uluslararası hukuka uymasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Mektupta, UAD'nin tüm ülkelerin İsrail işgalinden kaynaklanan yasa dışı durumu tanımaması, yardım etmemesi veya desteklememesi ile İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlama yükümlülüğü altında olduğunu belirttiği hatırlatılarak, şu ifadeye yer verildi:

Mektupta, "UAD, İsrail'in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği uluslararası hukuk ihlallerinin tüm boyutlarını ortaya koymuştur. Mahkeme ilk kez İsrail'in, Filistin topraklarının büyük bir bölümünü yasa dışı olarak ilhak ettiğini belirtmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mektupta milletvekilleri, UAD kararının "dönüm noktası" niteliğinde olduğunu ve AB'nin de "kararlı şekilde harekete geçmesini gerektiren çığır açıcı sonuçlar ortaya koyduğunu" belirtti.

"Bu bağlamda UAD, devletlerin, İsrail tarafından işgal edilmiş Filistin topraklarında yaratılan yasa dışı durumun devamını sağlayan ticari ilişkilerden veya yatırımlardan kaçınmaları gerektiğini vurgulamaktadır."

Borrell'in "Uluslararası hukuk kurumları hukuku uygulamak için orada değildir. Onlar hukuku ifade etmek için vardır. Hukukun uygulanması için bunun siyasi aktörler tarafından yapılması gerekir." sözünün de hatırlatıldığı mektupta, AB yetkilileri harekete geçmeye çağrıldı.

Mektupta, bu doğrultuda "İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin AB politikasının güncellenmesi ve UAD'nin bulgularıyla uyumla hale getirilmesi" istenirken ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile ticaretin yasaklanması talep edildi.