BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR
STAT: Kazım Karabekir Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor...
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.
4. RANDEVU
İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.
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