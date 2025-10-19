Bebeğinizi ne zaman ve nasıl ek gıdaya geçireceğinizi biliyor musunuz? Doğru zamanda başlamak, bağışıklık sisteminden büyüme hızına kadar pek çok şeyi etkiliyor. İşte uzmanların önerileri ve dikkat edilmesi gereken altın kurallar…

EK GIDALARA GEÇİŞTE ACELE ETMEYİN

Ek gıdaya geçiş, her bebek için önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bu sürece sabırla yaklaşmak gerekir. Çünkü bebeklerin sindirim sistemi henüz tam olarak gelişmemiştir ve bu nedenle erken başlanan ek gıdalar, besin alerjisi riskini artırabilir. Genellikle bebekler doğumdan yaklaşık 6 ay sonra katı gıdalar için hazır hale gelirler.

Bu süreçten önce bebekler yiyecekleri dilleriyle iterek ağızlarından çıkarabilirler. Bu da henüz hazır olmadıklarının bir göstergesidir. Yeterli kas koordinasyonunun oluşmaması da yiyeceklerin yutulmasını zorlaştırır. Bu yüzden, bebeğinizin sadece yaş olarak değil, gelişim olarak da hazır olması gerekir.

UYARI: Bebeğinize ek gıdaya geçmeden önce mutlaka uzman bir doktora başvurun!

BEBEĞİN EK GIDAYA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER - Başını sabit ve dik tutabiliyorsa, - Mama sandalyesinde destekle dik oturabiliyorsa, - Yiyecekleri dil ile itme refleksi kaybolmuşsa, - Ellerini veya oyuncakları ağzına götürmeye başladıysa, - Sizin yediklerinize ilgi göstermeye, ağzını açmaya başladıysa, - Doğum kilosunun yaklaşık iki katına ulaşmışsa… Bu işaretler bebeğinizin ek gıdaya geçişe hazır olduğunu gösterir.

BEBEK BESLENMESİNDE 3 DÖNEM

Anne Sütü ile Beslenme

İlk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir. D vitamini dışında bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Ek Gıdaların Eklenmesiyle Beslenme 6 aydan sonra anne sütüne ek olarak katı besinler yavaş yavaş tanıtılır. Erişkin Tipe Yakın Beslenme 10-12. aylardan itibaren bebek aile yemeklerine adapte olur. EK GIDAYA GEÇİŞTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Sabırlı Olun: Sofra yemeklerinden karışık menüler sunmak yerine, tek tek ve dikkatli şekilde ilerleyin. Tek Besin Deneyin: Yeni bir yiyeceği 3 gün boyunca tek başına sunun. Alerjik reaksiyonlar bu şekilde takip edilebilir. Yüzeysel Deneme Yapın: İlk denemede besini yanak üzerine sürüp kızarıklık olup olmadığını kontrol edin. Açken Verin: Ek gıdayı açken deneyin. Bebeğiniz reddederse zorlamayın, bir süre sonra tekrar deneyin. Hijyene Dikkat: Besinler hijyenik, temiz içme suyu ile hazırlanmalı. Dondurulmuş, konserve gıdalardan kaçınılmalı. Tuz ve Şekerden Kaçının: Yeni yiyecekler tuz ve şeker içermemeli. Yumuşak Kaşık Kullanın: Diş etleri hassas olduğundan plastik, yumuşak uçlu kaşık tercih edilmeli. Zamanlama Önemli: Bebeğinizin yorgun ya da huysuz olmadığı bir zamanda denemelere başlayın.

EK GIDAYA HANGİ BESİNLERLE BAŞLANMALI? Tahıllar ve Sebzeler: Pirinç, yulaf, kabak, havuç, patates gibi alerji riski düşük besinlerle başlayın. Meyveler: Elma, armut, muz, şeftali gibi meyvelerin püreleri tercih edilebilir. Meyve suyu önerilmez çünkü iştahı azaltabilir. Yoğurt: Formula mama ile beslenen bebeklerde ilk ek gıda olabilir. Sadece anne sütü alan bebeklerde yoğurt başlangıç için önerilmez. Sebze Püreleri: Sebze çorbası yerine püreler daha dengeli enerji sağlar. Cam rende kullanılmalı, blender mümkünse kullanılmamalı. YAĞ EKLEMENİN ÖNEMİ Sebze pürelerine eklenen yağ, bebeğin artan enerji ihtiyacını karşılamak için önemlidir. Yağların kaynağı bitkisel olmalıdır. Gerektiğinde sütlü-unlu mamalara da yağ eklenerek kalori artırılabilir. ET, YUMURTA VE DİĞER PROTEİN KAYNAKLARI Et: 7. ayda kuzu kıyması olarak sebze çorbasına eklenebilir. Yumurta Sarısı: 7. ayda pişmiş halde azar azar başlanmalı, 15-20 günde tam yumurta sarısına geçilmeli. Tavuk ve Balık: 8. ayda başlanmalı. Tavuk eti organik olmalı. Baklagiller: Nohut, kuru fasulye gibi besinler 9. aydan itibaren verilebilir.

Nişastalı Gıdalar: Pilav, makarna, ekmek gibi besinler de 9. aydan sonra eklenebilir. 10-12. AYLARDA AİLE SOFRASINA GEÇİŞ Bu dönemde bebek, tuzsuz ve baharatsız olmak şartıyla aile yemeklerinden yemeye başlayabilir. Tarhana çorbası, sebzeli dolmalar gibi ev yemekleri uygun olabilir. Bebek sofraya oturtulmalı, kendi kendine yemesi için teşvik edilmelidir. PARMAK YİYECEKLER VE ÖZGÜVEN GELİŞİMİ aydan itibaren bebeklere kendi başlarına yiyebilecekleri parmak yiyecekler verilmelidir. Bu özgüven gelişimini destekler. Sürekli beslenen bebekler, ileriki yaşlarda da yardım beklemeye eğilimli olur. UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR 1 yaşına kadar şu gıdalar verilmemelidir: - Bal - Patlıcan - İnek sütü - Yumurta beyazı - Portakal - Fıstık ve kuruyemişler - Tuz - Baharat EK GIDA SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Enfeksiyon ve İshal: Hijyen kurallarına uyulmaması sonucu gelişebilir. Demir Eksikliği Anemisi: Geç ek gıda, sık enfeksiyonlar ve inek sütü tüketimi bu riski artırır. Besin Alerjileri: Çok sayıda ve hızlı bir şekilde verilen yeni besinler mide-bağırsak sisteminde alerjik tepkilere yol açabilir.