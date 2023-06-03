Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

Burada da daha çok seramik buluntular, sikkeler, diğer metal buluntular, takılar ele geçti. İç Kale'deki sarnıçta yürüttüğümüz kazı çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız sonlandığında buranın restorasyon ve sergileme projesini hazırlayıp Anıtlar Kuruluna sunacağız."