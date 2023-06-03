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Beçin Antik Kenti, Güney Ege'nin tarihine ışık tutuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 6. yüzyıla kadar olan kalıntılar bulundu

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AA
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Kazı Heyeti Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, antik kentte çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentteki arkeolojik çalışmalarda her yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Pektaş, "Bu yılki kazı çalışmalarımız yaklaşık 1,5 ay önce başladı. 
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    3 farklı alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. İç Kale'nin iç kısmındaki narlı sarnıçta, İç Kale'nin hemen dışında surların dibindeki kule kısmında ve şapelin bulunduğu alanın çevresinde kazı çalışması yapıyoruz" dedi.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Bu yılki kazı çalışmalarının, 14'ü uzman 40 kişiyle yürütüldüğünü bildiren Pektaş, kazılardan elde edilen buluntuların değerlendirilmesi, restorasyon projelerinin hazırlanarak uygulanması için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Pektaş, her bulunan parçanın kendilerini çok heyecanlandırdığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    "Kazı çalışmalarımız sırasında özellikle iç kalenin hemen dış kısmındaki kule bölümünde milattan önce 6. yüzyıla kadar giden buluntulara ulaşıldı. Şapelin bulunduğu alanda da Bizans döneminden Osmanlı döneminin ortalarına kadar olan buluntular ele geçti.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Burada da daha çok seramik buluntular, sikkeler, diğer metal buluntular, takılar ele geçti. İç Kale'deki sarnıçta yürüttüğümüz kazı çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız sonlandığında buranın restorasyon ve sergileme projesini hazırlayıp Anıtlar Kuruluna sunacağız."
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Alanda önceki yıllarda yapılan çalışmada Helenistik dönemden Cumhuriyet devrine kadar kesintisiz yerleşimin sürdüğünü ortaya çıkardıklarını vurgulayan Pektaş, kentte katman katman her dönemden kesintisiz bir yapılaşmanın yer aldığını söyledi.

     
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

    Muğla bölgesinin ve Milas'ın dip tarihinin Beçin'den çıkacağını dile getiren Pektaş, bu verilerin de özellikle bu yılki kazılarla gün yüzüne çıkmaya başladığını sözlerine ekledi.
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler
  • Menteşeoğulları Beyliği'nin başkentinde önemli keşifler

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