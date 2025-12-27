Habertürk
        Haberler Bilgi BEDAŞ 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu! 28 Aralık 2025 Pazar İstanbul elektrikler ne zaman kesilecek?

        9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 28 Aralık İstanbul elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 28 Aralık Pazar günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler saat kaçta kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek?" soruları yanıt buldu. İşte 28 Aralık 2025 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

        Giriş: 27.12.2025 - 23:20 Güncelleme: 28.12.2025 - 08:22
        İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesinti programı BEDAŞ üzerinden yayınlanıyor. İstanbul genelinde 9 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Aralık Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 9 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

