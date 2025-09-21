AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda meydana gelen ani arızalar ile programlı bakım çalışmalarını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre; 22 Eylül Pazartesi günü İstanbul’un bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrik kesintisi sorgulaması nereden yapılır? İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı…