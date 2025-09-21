Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 22 Eylül 2025 Pazartesi: İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 22 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan anlık arızalar ile planlı bakım çalışmalarını düzenli olarak duyuruyor. Gelen son bilgilere göre 22 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması öngörülüyor. Peki, elektrik kesintisi bilgileri nasıl öğrenilir? İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 19:25 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:25
        AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda meydana gelen ani arızalar ile programlı bakım çalışmalarını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre; 22 Eylül Pazartesi günü İstanbul’un bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrik kesintisi sorgulaması nereden yapılır? İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı…

        22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AYEDAŞ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Anadolu Yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak, bölgenizle ilgili bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BEDAŞ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak, bölgenizle ilgili bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

