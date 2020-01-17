Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 17 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ÜVEYİK,LEYLEK,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268104)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah EDEBİYE sk / İSLAMBEY mah 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI,2.ARI,ARGAÇ,BAHÇELER ARASI,BAHÇELİ ÇEŞME ÇIKMAZI,BÜLBÜLDERE,DİRİM,ERDİ,GÖZTEPE,GÜVEN,HAYALİ SALİH,KILIÇ PATİKA,SİNOP,TEKKE,ÖZDEŞ,ÖĞRENCİLER ,ÜSKÜP,İSLAMBEY,İSLAMBEY BOSTANI,İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296089)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 222.,AKSARAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298228)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201.,203.,204.,206.,220.,221.,222.,AKSARAY,FATİH sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298216)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 11. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2570.,2571.,2572.,2573.,2578.,2588.,2590.,2592. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300626)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374/1.,1375/3.,1376.,1377.,1426.,1426/1.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1442/1.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1457.,1458.,1459.,1459/1.,1460.,1460/1.,1460/2.,1461.,1462.,1462/1.,1463.,1463/1.,1464.,1464/1.,1465.,1466.,1467.,1500.,1501.,1502.,1502/1.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1508/1.,1509.,GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300636)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301203)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ,EVREN,NİHAL,OYA,SARAY,ZUHAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301393)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2450.,2451.,2452.,2460.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2310.,K,MUHSİN YAZICIOĞLU sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300696)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜNYA,FUAT ONAT,MURAT,MURAT SUYU,RÜZGARLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303449)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE,HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah ALKANLAR,ALTIN DAMLA,GÜMÜŞ DAMLA,HAVUZLU BOSTAN,KOMİK NAŞİT,KOMİK NAŞİT ARKASI,MEYVELİ,MEZARLIK ÜSTÜ,NAZLICAN,NURİ PAŞA,SALI,ÖMER HOCA,ÖNDER ÇIKMAZI,ÜZÜMLÜ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304376)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR,BAĞLAR,CAMİALTI,DERELER,GÜL DALI,GÜLEÇ,GÜNEŞ ÇIKMAZI,GÜRBÜZ,GÜVERCİN,IRMAK,KAHRAMANLAR,KASIM,POLİGON,SABAH,ZAFERLER,ŞAHİNCİLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304377)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 724.,725.,729.,731.,741. sk 09:02-15:02 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305095)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah HARMAN PINAR,İSMAİL KAMİL KILIÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305245)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah BAYKARA,DİRLİK,FEYYAZ ALTINORAK,HANIMELİ,KARINCA,ORTANCA,SARDUNYA,SAİDE HANIM,TAŞKENT,TERAKKİ,VADİ,ATAKAN,EVRA,VEFAKAR sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305225)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT,DENİZ,DİRLİK,EMİROĞLU,FAHRETTİN YETKİN,GAZEZOĞLU,GÜZİDE,KUM,NEŞE,SANDALCI,SARGÜN,SELVİ,TAŞKENT,TERAKKİ,UFUK,VEFAKAR,YIL,YÜZBAŞI,ZİYA ARSLAN,ÇINAR,ÜNVEREN,ÜSTAD,ŞİRİNTEPE sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305239)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA,OFLU,TERAKKİ,ÇELİKLER sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306585)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KELEBEK ÇIKMAZI,REŞİT,SİTE,TUNÇLU,TÜRKAN,YEMENİ,ÇELİKLER sk 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306586)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KORHAN,TERAKKİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306587)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306628)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN,PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS,BAŞAK,CUMHURİYET,DERYA,İSTİKLAL,ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303327)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR,EFE,ELVAN,FERİT SELİMPAŞA,LATİF DİNÇBAŞ,ORHAN TUĞSAVUL,PAPATYALI,ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY,BİRLİK,CAMİ 2,FERİT SELİMPAŞA,GÜRBÜZ,HABİB ÖZHAN,KARAMUSTAFAPAŞA,KILIÇALİ,MUCİZE,ORKİDE,SEVİNÇ,TUNA,UMUT,İLHAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308229)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1000.,1017.,1018.,1022.,1024.,BİRLİK,HOCA AHMET YESEVİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1.,26/3. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308199)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 161. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309438)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR,KIZILELMA 1,REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM,ALPER,BAĞCILAR,FERHAT,GÖKÇE,HÜDAVERDİ,KARAMUSTAFAPAŞA,NİLÜFER,REHBER,SERHAT 1,UMUT,ÜLKÜ,İLHAN,ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI,ÇİMEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308217)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS,ABDULLAH GÜL,AKSA,AYSİMA,AŞURE,CUMHURİYET,ERTUĞRULGAZİ,EYÜP SULTAN,FIRTINA,HAMİYET,HAYRAT,MEKTEPLİ,MÜNTEHA,SELVİLİK,TATLI,TÜRKAN,YEMENİ,ÜLKE sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE sk 09:07-17:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308290)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM,ADA,AKSUNA,ASALET,AÇIKEL,AÇIKGÖZ,BARAN,BAŞÖZ,BEYLİK ÇIKMAZI,BUKET,BULUT ÇIKMAZI,BULUŞ ÇIKMAZI,BURAK ÇIKMAZI,BURCU,BURHAN,BURMA,BURÇ,BURÇİN,BUSE,BUĞRA ÇIKMAZI,BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL,CAFER,CANAY,CANAYDIN ÇIKMAZI,CANBERK,CANDAN,DERE YANI,DSİ,DÜZ,GÖL YANI,GÖL YOLU,ISTIRANCA,KAYALIK,KESTANE,KIŞLA YOLU,KUMSAL,KUZULDERE,OKAY,PODİMA EVLERİ,SEYHAN,SÜLEYMAN DARCAN,TEVHİD,YALIKÖY,YELKEN,YEMENİ ÇIKMAZI,YEŞİLBAĞ,YOSUN,YUKARI BAĞLAR,ÇANKAYA,ÇATALMEŞE,ÇİLİNGOZ,ÖĞRETMEN,ŞAHİNTEPE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309661)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ADNAN KAHVECİ,BAHAR 1,BİLLUR 1,OSMANGAZİ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308482)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534.,536.,541. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308505)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1044.,1046.,1047.,1049.,1052. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309780)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH,IHLAMUR 2,KANARYA 1,KELEBEK,LALE,MARTI,YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH,KÖKSAL,YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah COŞARSU,CİHANGİR,EFLATUN,GİRNE,HALİT ZİYA UŞAKLIGİL,KILIÇALİ 1,MADALYON,PLEVNE,TURGUT REİS 3,YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU,MİHRİBAN,OĞUL,POSTACI AYHAN,ÇARDAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309860)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR,AKGÖREN,ALBAY NAİL GÖNENLİ,DİLEKYILDIZI,ETİLER,MUHTAR EMMAR EŞKİ,NİSBETİYE,SARIOBA,SEHERYILDIZI,YILDIZÇİÇEĞİ sk 10:01-18:01 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308379)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651.,653. sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309933)
- İSTANBUL Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309809)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,410. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308546)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALPARSLAN,BAYRAK,YAMAN,ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308467)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER,GÜLHAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308607)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU,GÜMÜŞYOLU,YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET,CİCOZYOLU,ERGENE,KÖPRÜLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309934)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA,ARDIÇ,FATİH,KALENDER,SAVUR,UZUN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311117)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR,BİNAY,CANSEVER,EMRULLAH,FATİH,FEDAİ,NAMZET,NEVİN,SENCER,TOPRAKLI,TUNAHAN,TÜMEN,ÇAMDİBİ,ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT,AĞADERE,FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT,BİRCAN,ESAT,FATİH,GÜLVEREN,HÜKÜMET,KAŞIKÇI,KÜHEYLAN,ŞEBNEM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310627)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.KEKİK,1.LEYLAK,1.ÇAKMAK,2.ATMACA,2.DENİZ,2.KESTANE,3.YASEMİN,4.KANARYA,ABDULHAMİT HAN,AY,BAHÇEKÖY,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,IŞIK,KARTAL,KUBİLAY,KÜMBET,LADİN,MANOLYA,OKUL,PAPATYA,TARÇIN,YAPRAK,ZÜMRÜT,ÇAPA,İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA,1.ELMAS,1.ENDER,1.SÖĞÜT,1.VEZİRTEKKE,1.ZAKKUM,1.ÇİĞDEM,1.ÖNAL,2.ERGUVAN,2.ÇİMEN,3.PINAR,4.MANOLYA,ABDULHAMİT HAN,AKBABA,ALİBABA,AYDINLIK,AYGÜL,BOZKURT,DİSPANSER,FINDIK,FIRIN,GÜLERYÜZ,GÜLNUR,IŞIK,KARTAL,KAYALAR,KAYNAK,KISMET,KUBİLAY,NEYZEN,PAPATYA,RAUF ORBAY,SAFİR,SELANİK,SEZER,ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311270)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 461.,462.,463.,464.,465.,ANADOLU,CENGİZ TOPEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309399)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567.,568/1.,568/2.,568/3.,568/4.,568/5.,CEBECİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311082)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 3.GAZİ,3.TUNA,5.CAMİ,5.DERE,DELİ ORMAN,SAKARYA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311197)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP,SÜREYYA,YELDEĞİRMENİ,YEŞİLLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311198)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311282)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 102 sk,103 sk, 105 sk, 108.sk,110 sk,111.sk,109 sk, GAZİ OSMAN PAŞA Cd. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311281)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR,ASLI,AYBEY,BATI,BODUR,BUHARA,CENGİZ,DERYA,EYALET,FATİH SULTAN MEHMET,GÖKSU,HALİM,HARZEM,HİSAR,KANUNİ,KAPTAN,KARAHİSAR,KARAŞAHİN,KOCA SİNAN,KUBİLAY,KUYTU,NAMIK KEMAL,RİDANİYE,SİPAHİ,TAŞKENT,YEŞİL KIBRIS,ZADE,ÇELEBİ MEHMET,ÜSKÜP,İLHANLAR,İMALAT,İSMET İNÖNÜ,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311283)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310088)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah GÜLAL,HİLAL,MİNELİ ÇIKMAZI,SARIOBA,ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,ÖZDEN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310089)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KARACAOĞLU,YAŞARDOĞU,ÇİLEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310565)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU,SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121.,DEREBOYU 1,KEMERBURGAZ,ÇAKIRLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311303)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ,AKMAN,ARANIR,AYNUR,AYTAÇ,BAHA ÇIKMAZI,BAHÇELER,DENİZMEN,ESENLİK,GÜFTE,IŞIKLI,MERCEK,MİNNET,NAME,NİL,SARP,SEREN,SEVİLEN,SEĞMEN,YENER,ÇEVREM,ÇIKRIK,İCLAL,ŞENLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311297)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ,ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1.,568/2.,568/5.,569.,569/1.,CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAHADIR,CEBECİ,ERTUĞRULGAZİ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311086)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK,DERİCİLER C BLOK,DERİCİLER D BLOK sk / ORTAMAHALLE mah TÜMEN,ÇARŞI sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR,HANEDAN,HAYAT,IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ,BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ,HASTANE YOLU sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311118)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah FERHATPAŞA sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311873)
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