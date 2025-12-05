İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 5 Aralık 2025 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...