Bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin detayları açıklandı. Büyük merakla beklenen bedelli askerlik şartlarında 25 gün askerlik yapma zorunluluğu sürpriz oldu. Bedelli askerliğe 25 yaş sınırı getirilirken ücret de 15 bin lira olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" açıklamasıyla bedelli askerlik ile ilgili detayları paylaştı.

1993 DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK Mİ?

25 yaş sınırı açıklanınca, bedellinin çıkacağı tarihe göre 1993 yılında doğmuş ancak yaşını doldurmamış olanların bedelli askerlikten yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu oldu. Yapılan son açıklamayla, 31 Aralık 1993'ten önce doğanların bedelli askerlikte yararlanabileceği belirtildi.

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